living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عاجل - بعد لقائه الرئيس عون .. هذا ما كشفه الحريري من بعبدا

12
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شدد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في تصريح من قصر بعبدا على أن "المبادرة الفرنسية هي الفرصة الاخيرة لوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت، وأنا قلت ان هدفي تعويم مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لأنها الفرصة الوحيدة والاخيرة وما رأيناه في الاعلام من كلام وتسريبات ومواقف لا علاقة لها بالمبادرة وكل الكلام كان بالمحاصصة الحكومي والشروط الحزبية أي خارج الموضوع".


ولفت إلى ان "أساس المبادرة الفرنسية الاصلاح، وخلال ال 3 أيام كان الكلام عن الحصص ولا أحد تكلم انه مع هذه المبادرة للآخر، وأنا بلغت الرئيس ميشال عون انني سأرسل وفدا للتشاور مع الكتل الرئيسية للتأكد من التزامها ببنود المبادرة الفرنسية". وأضاف "أنا مقتنع ان مبادرة ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة لبلدنا لوقف الانهيار، وجميع القوى السياسية يعرفون هذا الأمر وليس لدينا وقتا لنضيعه على المهاترات السياسية والانهيار الكبير يهدد بلادنا بالمآسي والزوال الكامل".وأوضح ان "المبادرة قائمة على تشكيل حكومة اختصاصيين لا ينتمون للأحزاب تقوم باصلاحات معينة وهنا نكرر ان عدم وجود أحزاب في الحكومة هو لأشهر معدودة فقط لتنفيذ اصلاحات مالية اقتصادية فقط لا غير والجميع يعرف السبب هو ان جميع الحكومات التي تشكلت على اسس تقليدية فشلت بالاصلاحات وأوصلت البلد إلى الانهيار الكبير"، مؤكدا ان "الاصلاحات محددة ومفصلة بورقة قصر الصنوبر التي هي بمثابة بيان وزاري للحكومة الجديدة".


وشدد على ان "تشكيل هكذا حكومة يسمح للرئيس ماكرون حسب ما تعهد أمامنا بتجييش المجتمع الدولي للاستثمار في لبنان، وإذا كانت نتيجة الاتصالات ان هناك من غيّر رأيه وكلامه السابق لناحية المبادرة الفرنسية ليتفضل ويتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين، وأنا أراهن على حكمة القوى السياسية وتعاملها الواقعي والإيجابي مع الفرصة الوحيدة لوقف الانهيار".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout