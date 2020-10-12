وزير الصحة: فتح البلد يجب أن يجري بشكلٍ تدريجي.. وهذا ما كشفه عن رفع الدعم

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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية أن “مرجعية الاقفال تعود لوزارة الداخلية والبلديات ونحن على تعاون دائم مع الوزارة من خلال تزويدهم بأعداد الإصابات بكورونا”.

وأوضح أن “عدد الإصابات في كلّ مدينة أو بلدة يُسجَّل وفقاً لعدد المقيمين وليس فقط وفقاً لعدد المسجّلين وهذا يؤثّر على قرار الإقفال”.

وشدد حسن في هذا الإطار على أن “فتح البلد يجب أن يجري بشكلٍ تدريجي لأنّه من الضروري تفهّم قدرة النظام الصحي على استيعاب الحالات المصابة بكورونا”.

ونوّه بأننا “ما زلنا افضل من غيرنا من البلدان لاننا نعمل بوعي وحكمة”.

وطمأن إلى أن “رفع الدعم لن يحصل والقوى السياسية والقوى العاملة لن تقبل بالأمر لأن أحداً لا يحتمل رفع الدعم”.