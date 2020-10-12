بول كنعان: لا لتأجيل انتخابات نقابة المحامين في بيروت

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دعا المحامي بول يوسف كنعان الى عدم تأجيل الانتخابات المرتقبة لنقابة المحامين في بيروت، مشيرا الى ان النقابة بقيت "في احلك الظروف واصعبها فسحة للديموقراطية ومضرب مثل في تداول السلطة، مفضلة في ايام القصف والحرب، صندوق الاقتراع على صناديق الرصاص".

واقترح كنعان على "سعادة نقيب المحامين في بيروت ومجلس النقابة ان تكون الانتخابات مقسمة على ثلاثة ايام، بحسب ارقام بطاقات المحامين، او الأحرف الأبجدية لأسمائهم، وفي اكثر من مركز اقتراع، بدل اعتماد قصر العدل في بيروت مركزا وحيدا للعملية الانتخابية".

اضاف كنعان" يمكن اجراء العملية الانتخابية، اضافة الى قصر عدل بيروت، في قصر عدل الجديدة والجنوب، او اي مكان آخر مناسب، فتتأمن اجراءات السلامة العامة والوقاية في ظل فيروس كورونا، وتتأمن في الوقت ذاته عملية تداول السلطة، لاسيما ان ما من قانون يسمح بالتمديد في النقابة، والعملية الديموقراطية يجب ان تأخذ مجراها".