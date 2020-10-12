قداسٌ لراحة نفس شهداء ١٣ تشرين في أوتاوا

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"أيُّها المُخَلِّص، ارِحْ نَفْسَ عبيدِك مع أرواحِ الصِدِّيقين الراقدين، حيثُ لا حزن و لا وجع بل راحة أبدية، آمين".

تناغُماً مع ذكرى ١٣ تشرين، أقام التيار الوطني الحر في العاصمة الكندية اوتاوا، ذبيحة الهية بحضور سعادة السفير السيد فادي زيادة و عضو مجلس بلدية اوتاوا السيد الياس الشنتيري و المنسق العام السابق للتيار في كندا المهندس جهاد داوود و المنسق للتيار في اوتاوا السيد فادي نمر الذي القى كلمة جاء فيها:

" ١٣ تشرين ليس بذكرى عابرة او موعد لقاء ، هو حالة نعيشها منذ ١٩٩٠ نجدد العهد والوعد معها لقادة وجنود ابطال استشهدوا كي نحيا وتبقى شعلة القضية وهاجة ،

لابطال اختفوا كي تسطع شمس الحرية على ظلم الأقبية والسجون ،

لجرحى اصيبوا حتى تلتئم جراحات بلدنا واصاباتنا،

لمدننين استشهدوا او جرحوا كي يبقى صمودهم ثباتًا ورسخوا في ضيعنا وقرانا ،

لرهبان استشهدوا كي يبقى الصليب مرفوعا والقيامة فرحًا.

الصحيح ان ١٣ تشرين كان حدثًا فاصلًا بين النضال العسكري والسلمي حيث انطلق نضال التيار والاصح ان الضّالين مارسوا ١٣ تشرين طيلة سنوات عديدة ليومنا هذا

مما زادنا عزما على تكملة الطريق.

الصحيح اننا مددنا اليدين للجميع لنبني معًا لبنان حلم شهداء ١٣ تشرين والأصح اننا سنبقي على اليد المدودة حتى عودة الضالين وسنذبح معًا العجل المُسَمَّن فرحا بقيامة بلدنا.

اختم بشكري الآباء الاجلاء على رفعهم ذبيحةاليوم ،

اشكر سعادة السفير فادي زيادة وهو نور من انوار الدبلوماسية اللبنانيةفي العالم ،

اشكر عضو بلدية اوتاوا ايلي الشنتيري الذي وان تألق في بلدية العاصمة الكندية بقي على أصالته اللبنانية في قربه من أهل وطنه الأم ،

اشكر نائب منسق كندا جهاد داوود وكل أعضاء التيار ومن شاركنا الصلاة اليوم".

كما كان هناك كلمة لقُدْسِ الأب بولس عنيد الذي رَحَّبَ فيها:

"بسعادة سفير لبنان فادي زياده وبعضو مجلس بلدية أوتوا الياس الشنتيري والسادة الحضور".

و أكْمَلَ:

"بإسم التيار الوطني الحرّ في كندا أوتوا رئيسا وأعضاء : ذكرى شهداء 13 تشرين 1990، في زمن الصليب نتذكرما احتمله السيد المسيح لأجلنا ، وما قاساه من ألم وعذاب واحتقار وموت على عود الصليب ، خشبة الخلاص وشعار المسيحي ومختصر إيمانه، ومستودع أسرار الثالوث الأقدس والتجسد والفداء

وبما أن حياتنا كلها درب صليب خاصة في لبنان، تعيدنا الذكرى اليوم إلى عام 1990 ، يوم بدأ قائد الجيش آنئذ العماد ميشال عون ، حربا" سماها حرب التحرير، ضد الجيش السوري الموجود في لبنان منذ 1976 ذلك، لأنه يحارب من أجل استقلال لبنان ، فسقط يومئذ العديد من أفراد الجيش اللبناني، فلهؤلاء الشهداء اليوم كل الإعتبار، استشهدوا فرَووا غليل الأرض التي لا تشبع ، حفاظاً على القيم وتجذّرهم في أرضهم منذ أيام الرسل ، فاستحقوا أن يسمّوا رسل الحريّة والمحبة والسلام ، وهم اليوم وإلى الأبد راسخون في إيماننا ووطننا، رسوخ الرواسي في هذا الوطن الذي تشاؤه قوة الله ، لأنه وقف الله".

أخيرا، شكر المنسق الجديد لأوتاوا السيد فادي نمر جميع الحضور و اختُتِمَتْ الصلوات بوضع اكليل من الورود امام تمثال السيدة العذراء لراحة نفس شهدائنا الأبرار.

فليكن ذكرهم مؤبدا".