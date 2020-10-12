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بلدة لبنانية تعلن الإغلاق أسبوعاً كاملاً!

12
OCTOBER
2020
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أعلنت بلدية بخعون - الضنية، في بيان، أنها "اتخذت قراراً بإقفال البلدة بشكل تام ولمدة أسبوع كامل، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في الأيام الأخيرة، بدءاً من صباح اليوم الإثنين وحتى صباح يوم الإثنين المقبل الواقع في 19 الحالي".

وأوضح البيان أنّه "بعد صدور نتائج حملة الفحوص التي قامت بها خلية أزمة كورونا في بلدة بخعون، والتي جاءت نتائجها صادمة، حيث بلغت 27 إصابة من أصل 38 فحصا أجري في 9 الحالي، كما قامت خلية الأزمة بالتعاون مع فريق وزارة الصحة بإجراء فحوص في البلدة بتاريخ 5 الحالي، وجاءت النتيجة تسع إصابات. وللعلم إن مجموع الإصابات خلال 15 يوما بلغ 55 إصابة، من تاريخ 24 أيلول الماضي ولغاية 9 الحالي، علما أن عدد سكان البلدة يفوق الـ 16 ألف نسمة".

وأضاف: "أمام هذه النتيجة اتصلنا بطبيبة قضاء المنية - الضنية وقائمقام القضاء، وتقرر إثرها إقفال البلدة لمدة أسبوع، وتحديدا المؤسسات العامة والخاصة، والمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة، وإقفال كل المطاعم والمقاهي والأندية الرياضية والملاعب، ويستثنى من القرار الصيدليات والمراكز الطبية والسوبرماركت ومحال السمانة والملاحم والأفران ومحطات الوقود، ويطلب من المواطنين التزام الحجر المنزلي وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى، وتمنع كل التجمعات والاحتفالات في البلدة، ويطلب من المصابين بالفيروس إلتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، ومناشدة الأهالي ضرورة التحلي بروح المسؤولية والوعي والإلتزام بوضع الكمامة والتباعد الإجتماعي".

وعلى خلفية هذا القرار، أعلنت كل من ثانوية بخعون الرسمية المختلطة، ومعهد بخعون الفني الرسمي وتكميلية بخعون الرسمية المختلطة إلتزامها قرار الإغلاق خلال هذه الفترة.

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