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جعجع: لن نترك هذه الجريمة تمر من دون تحديد واضح للمسؤوليات

12
OCTOBER
2020
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لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أنه "مرّ أكثر من شهرين على انفجار المرفأ الذي أوقع نحو 200 ضحية وآلاف الجرحى وعشرات آلاف المتضررين، ولم يتبيّن حتى اللحظة اي مؤشر إلى طبيعة الانفجار الآثم أو المسؤولين عنه"، معتبراً أن "هذا الانفجار ليس جريمة عادية، وفي حالات مماثلة يتوجب على القضاء والإدارات المعنية وخصوصاً وزارة العدل وضع اللبنانيين تباعاً في ما توصلت إليه التحقيقات، وهذا ما لم نر أو نلمس منه شيئاً حتى اللحظة. إن على وزارة العدل والأجهزة القضائية المعنية واجب وضع الرأي العام المصاب في الصميم من جراء هذه الجريمة بمعطيات التحقيق تباعاً".

 

وأكد جعجع في بيان أنه "لن نترك هذه الجريمة تمر من دون تحديد واضح للمسؤوليات على غرار ما يحصل في ملفات وأمور كثيرة في هذا البلد، وسنتابع ونتابع ونتابع حتى كشف حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات بشكل واضح مهما علا شأن المسؤولين المعنيين، وصولا الى سوقهم إلى العدالة احتراما للضحايا الذين سقطوا والجرحى الذين تألموا والمنكوبين من أصحاب المنازل والأبنية والمصالح التي تهدمت أو تضررت".

 

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