بالفيديو والصور - التيار في فرنسا احتفل بذكرى 13 تشرين

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أقام التيار الوطني الحر في فرنسا قداسا بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين الأول في في كنيسة سيدة لبنان في باريس بحضور سعادة سفير لبنان السيد رامي عدوان القنصل لارا ضو وممثلين عن الجمعيات والأحزاب ولفيف من المؤمنات والمؤمنين.

وشارك في القداس ممثل اوروبا في المجلس الوطني السيد فادي الشيخ ومنسق التيار الوطني الحر في اوروبا الدكتور سيلا فلفلي ومنسق التيار في فرنسا السيد مارك هاشم.

وألقى رئيس التجمع من اجل لبنان الدكتور ايلي حداد كلمة عن معاني المناسبة.

وتمحورت النيات عن معاني الشهادة في سبيل الحرية واستذكر المصلون شهداء الجيش اللبناني والصليب الاحمر والمدنيين الابرياء.