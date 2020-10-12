عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 تشرين الأول 2020

الأخبار: «لا مطلقة»... لأي تفاوض مع العدو
الحريري يبدأ «تأليف الحكومة» اليوم!
الديار: الترسيم: «اسرائيل» تشكل وفدا سياسيا بامتياز وتقول بالمفاوضات المباشرة..ولبنان ينفي ووفده من ضابطين وخبيرين
الحريري يبدأ مشاوراته من بعبدا وعين التينة ونواياه «الحلحلة» وتكليفه بتشكيل الحكومة
«كورونا»: 1010 اصابات وقرار باغلاق 169 بلدة وكل الحانات والملاهي في لبنان
نداء الوطن: إرجاء الاستشارات النيابية لمزيد من الاستشارات السياسية؟
التكليف: "اليوم" لناظره قريب!
اللواء: فرص تكليف الحريري ترتفع.. و22 نائباً مسيحياً لـ«غطاء الميثاقية»
جلسة التفاوض الأولى بعد غدٍ تحدّد المسار.. وإرباك صحي وتربوي يرافق العودة إلى المدارس اليوم
النهار: من اليوم إلى الخميس: الحريري أو ترحيل التكليف؟
الجمهورية: ترسيم التأليف قبل التكليف
الحرب الأهلية هل تتجدد؟
l'orient le jour : Saad Hariri s’engage dans le grand bazar des tractations
the daily star : Hariri to meet Aoun, Berri on premiership bid