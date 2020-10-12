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أسرار الصحف ليوم الأثنين 12 تشرين الأول 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر معنية بالملف الحكومي أن يتمسك الرئيس سعد الحريري إذا سار كل شيء إيجاباً بتوليه تأليف الحكومة بوزارات الطاقة والاتصالات والأشغال لارتباطها بملفات الخصخصة التي تشكل أحد بنود الخطة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون.

 

كواليس

قالت مصادر أممية إن الاتجاه لتسمية مبعوث أممي خاص بالنزاع بين أرمينيا وأذربيجان يدور حوله التشاور بين الأمين العام للأمم المتحدة وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأن ترجيح تسمية شخصية دبلوماسية ألمانية لهذه المهمة يتقدم سائر المقترحات لأسماء من موظفي الطاقم الأممي.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
ناقش رؤساء الحكومات السابقون مطولاً خطوة ترشيح الحريري لرئاسة الحكومة والمناخات السياسية الملائمة لها ومسار خروج البلد من الإنهيار الحالي!

 

لغز
أبدت فعاليات الطريق الجديدة تخوفها من تأخر المساعدات الفورية للمتضررين في انفجار مستودع المحروقات ومداهمة أمطار الشتاء لعشرات البيوت المتضررة، على نحو ما حصل مع أهالي الجميزة ومار مخايل!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ تخبطاً في المواقف ساد خلال اجتماع حزبي على خلفية مبادرة الحريري التي شكلت مفاجأة للحاضرين وتباينت توجهاتهم إزاءها.

 

بعد موافقة رئيس الجامعة اللبنانية على منحها "إجازة مدفوعة" لمدة سنة مخصصة للبحث العلمي، غادرت زوجة أحد الوزراء مع أولادها لتستقر في باريس.

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