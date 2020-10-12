التكليف لا يزال خالياً من دعم الكتل المسيحية الوازنة

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نداء الوطن: حكومياً، فبعد مرحلة من الركود والجمود في ملف التكليف والتأليف، سيكون "اليوم" لناظره قريب، بحيث ستنطلق عملياً مشاورات التكليف في شقها السياسي على إيقاع طرح الرئيس سعد الحريري نفسه "مكلفاً حكماً" لتشكيل الحكومة العتيدة انطلاقاً من "ثلاثية" تمثيله النيابي السنّي، و"التوازن" في سدة الرئاسات الثلاثة، والتعهدات المقطوعة في قصر الصنوبر بتطبيق ورقة المبادرة الفرنسية الإصلاحية.

وعلى أساس هذه الثلاثية، أعاد الحريري الحرارة إلى خطوط التواصل مع قصر بعبدا وعين التينة تمهيداً لطرح الأمور على بساط البحث الجدي اليوم "وجهاً لوجه" مع كل من الرئيسين العماد ميشال عون ونبيه بري، لتبقى احتمالات التوافق من عدمه مفتوحة ومعلقة على نتائج هذين اللقاءين، فتتحدد المسارات وتتضح الخيارات تالياً على قاعدة ما سيَسمعه ويُسمعه الحريري في بعبدا وعين التينة من طروحات وأفكار حيال مبادرته.

ويحتاج ارتسام خارطة المواقف النيابية من استشارات التكليف الخميس المقبل إلى مزيد من التشاور والتبصّر بانتظار إنضاج "طبخة التكليف"، من دون أن تستبعد مصادر مواكبة أن يجد رئيس الجمهورية نفسه مضطراً إلى "إرجاء موعد الاستشارات النيابية أسبوعاً إضافياً لمزيد من الاستشارات السياسية"، موضحةً أنّ "طرح الحريري كسَر الجليد في الشكل، لكن المواقف لا تزال على حالها ولا شي تغيّر في جوهر المشهد الحكومي بعد".

وفي هذا الإطار، ستتداعى الكتل النيابية للاجتماع خلال الأيام المقبلة لحسم الاتجاهات في عملية التكليف والتأليف، على أن تبدأ طلائع المواقف بالظهور علناً اليوم على لسان رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط خلال إطلالة متلفزة يحدد فيها خياراته الحكومية، ليليه غداً رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في ذكرى "13 تشرين"، وتكتل "الجمهورية القوية" بعد غد إثر اجتماعه في معراب لاتخاذ الموقف المناسب.

وإذا كان موقف الثنائي الشيعي محسوماً سلفاً لصالح تكليف الحريري انطلاقاً من تفضيل تكليف "الأصيل على الوكيل"، يبقى أنّ رصيد هذا التكليف لا يزال حتى الساعة خالياً من دعم الكتل المسيحية الوازنة، في ضوء استمرار "القوات اللبنانية" على رفضها تسميته انسجاماً مع موقفها الداعي إلى تشكيل حكومة اختصاصيين برئيسها وكافة أعضائها، بالتوازي مع معارضة "التيار الوطني الحر" ترؤس الحريري حكومةً لا تضم غيره من القوى السياسية.