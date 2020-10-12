«اما انا او لا احد» سيؤدي بالاكثرية لتسمية شخصية غير الحريري

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الديار: اتصل الرئىس سعد الحريري الذي اعلن ترشيحه لتشكيل الحكومة المقبلة بقصر بعبدا طالبا موعدا وتم تحديد موعد له اليوم الاثنين لمقابلة رئىس الجمهورية العماد ميشال عون وسيبحث معه رئىس الجمهورية نظرة الحريري الى تشكيل الحكومة والتصور بشأنها كما اتصل الحريري بالرئيس نبيه بري طالبا موعدا واتفقا سوية على اللقاء اليوم الاثنين وسيتابع الرئىس الحريري مشاوراته ليلا مع قوى حزبية وكتل نيابية على ان ينهي مشاوراته يوم الاربعاء اي قبل يوم واحد من اجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي يقوم بها فخامة رئىس الجمهورية العماد عون لاختيار الرئيس المكلف ويبدو ان الرئيس الحريري متجه لحلحلة الامور ونواياه هي التفاهم على المبادرة الفرنسية وجوهرها واختيار خبراء واخصائيين لعدة وزارات تتعلق بالمبادرة الفرنسية بينما هو منفتح على تسمية الكتل لبعض الوزراء من الحكومة لان الحريري مقتنع بالحل الوسط لتشكيل الحكومة.

اما الاكثرية المؤلفة من الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر، يبدو انهم ليسوا ضد الحريري بدليل عدم الرد على ما قاله في المقابلة التلفزيونية مع انه وجه انتقادات لهم انما لم يصدر عن نواب التيار الوطني الحر ونواب الثنائي الشيعي هجومات او تغريدات ضد الرئىس الحريري وهذا يعني ان الاجواء بترقب لكن ما ترفضه الاكثرية هو مبدأ ان يعلن الحريري: «اما انا او لا احد» لان ذلك سيؤدي بالاكثرية لتسمية شخصية غيره اذا كان الحريري سيتصرف على هذا الاساس، ودائماً بحسب الديار.