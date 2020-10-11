مكتب الرئيس عون: ما قيل على الجديد و mtv كاذب !

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مكتب الاعلام: الرئيس عون لم ولن يتصرف من منطلق طائفي او مذهبي ومواقفه تفرضها دائما" المصلحة الوطنية العليا.



صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي :

بثت محطة "أم تي في" و محطة " الجديد " مساء اليوم معلومات ادعت انها مواقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون او لاوساطه عن موضوعي تشكيل الحكومة الجديدة والمفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية.

يؤكد مكتب الاعلام ان هذه المعلومات كاذبة ولا تمت الى الحقيقة بصلة، لان الرئيس عون لم يدل باي موقف او تصريح حول موضوعي الحكومة ومفاوضات الترسيم، وهو لم ولن يتصرف يوما من منطلق طائفي او مذهبي في أي من المواضيع المطروحة، بل ان مواقفه تفرضها دائما" المصلحة الوطنية العليا.