بالصورة: بهذه الطريقة الغريبة يتم احتساب مؤشر خطورة البلدات!

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يتم احتساب معدل الخطورة من حيث الإصابات بالكورونا في المناطق اللبنانية على الشكل التالي:

( عدد الإصابات خلال 14 يوم x ١٠٠ ألف ) / عدد سكان البلدة = حاصل معين ( مثلا ١٥٥ في الصورة ). وبعدها يتم قسمة هذا الحاصل على 14 يوم لتكوين النتيجة. وبهذه النتيجة يتم تصنيف معدل الخطورة في اللوائح التي وزعت من وزارة الداخلية اليوم.



اما السؤال الأهم فيبقى : كيف تم اعتبار ٨ كعتبة للخطورة؟ إذ ان هذا الرقم متدن جدا. فعلى سبيل المثال بلدة كبيرة من ٨٠٠٠ مواطن ، يوجد فيها إصابة يومية اي ١٤ إصابة في ١٤ يوم، تكون نتيجتها ١٢.٥ اي ما فوق ال ٨. اي ان بلدة كبرى يصاب فيها شخص كل يوم من بين الالاف خطيرة جدا!! شيء من المنطق يا سادة!