كورونا لبنان - أخبار غير سارة من مستشفى الحريري!

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أصدر مستشفى رفيق الحريري تقريره اليومي، عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.



وأشار التقرير إلى أن "عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة بلغ 361 فحص، وعدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة هو 87".



وأكّد، أن "عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمةبلغ 19، وعدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى هو 5".



وأضاف التقرير: أن "مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 522 حالة شفاء، وعدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها هو 0".



ولفت إلى أن "عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى بلغ 29، وحالات وفاة: 2".