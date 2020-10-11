التيار في بريطانيا احتفل بذكرى 13 تشرين

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أقام التيار الوطني الحر في المملكة المتحدة-لندن قداساً احتفالياً بمناسبة ذكرى ١٣ تشرين في كنيسة سيدة لبنان بحضور المستشار مروان فرنسيس ممثلاً السفير رامي مرتضى والقنصل رشا الحداد والملحق الاقتصادي رالف نعمة ومنسق التيار في المملكة المتحدة السيد أمين الخوري مع أعضاء التيار ومشاركة ابناء الجالية. ترأس القداس الأب فادي كميد يعاونه الأب أنطوان الأشقر وتمحورت عظته عن معاني الشهادة في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال وكان لقاء في باحة الكنيسة مع الجالية تخللها إلقاء النشيد الوطني اللبناني مع رفع أعلام لبنان والجيش اللبناني.