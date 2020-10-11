رئيس بلدية يعلن اصابته بكورونا

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أعلن نائب رئيس اتحاد بلديات صيدا والزهراني رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان إصابته بفيروس كورونا .



وقال في تسجيل صوتي أرسله من دبي ان "فحوصاه اليوم أثبتت إصابته بالفيروس عند وصوله الى مطار دبي".



يذكر أن يونان كان أجرى فحصا في لبنان قبل 3 أيام وجاءت النتيجة سلبية.



وطلب من "الذين خالطوه التواصل مع لجنة كورونا في بلدية مغدوشة لاتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة".



وأضاف: "هذا الفيروس يجب أن لا يحبط عزيمتنا وعلينا ان نتعامل معه بوعي ومسؤولية لنحافظ على صحتنا وصحة عائلاتنا وكل من نحبهم".



وأمل في أن تنتهي مفاعيل هذه الجائحة بأقرب وقت لتعود الناس الى أعمالها وحياتها بشكل طبيعي.



وأعلنت البلدية، أنها ستقفل أبوابها إداريا ابتداء من صباح يوم غد الاثنين لغاية صباح الاثنين في 19 الحالي، وستباشر بتعقيم المبنى البلدي، حرصا على سلامة الجميع.