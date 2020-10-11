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عدل ورحمة في يوم مناهضة الإعدام: لإلغائها وإيجاد البدائل

11
OCTOBER
2020
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 دعا رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني، في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إلى "ضرورة إلغائها من النصوص والنفوس والتطبيق، لما لها من تأثيرات وانعكاسات وتداعيات سلبية ومؤذية على مسيرة حياة المجتمعات".

وسأل: "ما الهدف من تلك العقوبة؟ الانتقام والردع وتحقيق العدالة الجنائية؟ هل هي للحماية من الشر وردع المجرمين؟ هل القصاص والعقوبة وإلغاء الحياة هي الحلول المناسبة؟ أليست عقوبة الاعدام جريمة قتل قانونية؟ ألا يتعرض الكثيرون من أفراد المجتمع إلى إعدام مقنع وفاضح وقاتل من أصحاب السلطات وحيتان المال والمتحايلين على القانون، والمعتدين على حقوق الإنسان وكرامته؟ أليست منظومة الفساد والغش والتزوير والقمع والبطش أيضا إعداما مقنعا؟"

ورأى أنه "على المجتمعات إيجاد البدائل، من خلال نبذ حالات الفساد والعنف والتطرف والإرهاب، مبتعدين عن الكراهية والحقد، والانتقام والتعذيب والعنصرية، متمسكين بالعلم والثقافة والأخلاق والقيم الانسانية، مشددين على حب الحياة وصونها، واحترام الذات والاختلاف والتنوع، وتطبيق القوانين والانظمة، ومكافحة الجريمة وأسبابها، والحد من انتهاك حقوق الانسان وكرامته، من خلال التوعية والتأهيل والتربية والتعليم، ونشر روح المحبة والتسامح والإيمان والعمل الاستباقي".

وذكر بما قاله البابا فرنسيس في رسالته العامة بعنوان "كلنا إخوة" عن أن "عقوبة الاعدام غير مقبولة، والكنيسة تعمل بحزم على طرح إلغائها في جميع أنحاء العالم".

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