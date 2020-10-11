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هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

11
OCTOBER
2020
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤيا أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين.

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل : من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل .

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل ويتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة تسوء معها الرؤية أحيانا، يتحول ليلا الى غائم، كما تنشط الرياح بين حين وآخر شمال وجنوب البلاد. الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية أحيانا خاصة خلال الفترة المسائية.
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 15 الى 25 درجة، في الداخل 15 الى 32 درجة.

- الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية سرعتها بين 10 و30 كم/س، تنشط أحيانا شمال وجنوب البلاد.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 % و 85 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء:29 درجة.

- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:6,39 ساعة غروب الشمس: 18,20.

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