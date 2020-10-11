هكذا سيحيي التيار الوطني الحر ذكرى 13 تشرين

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يحيي التيار الوطني الحر ذكرى 13 تشرين 1990 بنشاطين أساسيين:

- يوم الاثنين 12 تشرين الاول 2020 في الخامسة بعد الظهر: ندوة حوارية مع أشخاص عايشوا 13 تشرين وشباب سيستمعون إلى تجارب من سبقهم ويطرحون الأسئلة عليهم، تليها مسيرة شموع تنتهي بكتابة جملة على علاقة بالذكرى بالشموع.

- يوم الثلثاء 13 تشرين الأول 2020 في الخامسة بعد الظهر: قداس إلهي تكريماً للشهداء واستكمالاً للنضال في دير مار أنطونيوس للرهبنة الأنطونية المارونية - الحدت (المعهد الانطوني- بعبدا) بعدد محدّد من الحضور بناءً على دعوات لمسؤولي وكوادر التيار. وتلي القداس كلمة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.