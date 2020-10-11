كلودين عون روكز: الرئيس عون هو الضمانة للجميع.. ومن يريد حكومة برنامج ومهمة لا يعرقل تسمية رئيسها ولا تشكيلها

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غرّدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز عبر "تويتر": "كل ما يريده الناس هو العيش بكرامة وحرية، والمطلوب اليوم هو حكومة ثقة وإرساء الثقة يكون بالأداء فقط. إن إنقاذ لبنان من الإنهيار يكون بتأليف حكومة لمدة محددة مهمتها الأولى معالجة الوضع الإقتصادي، على أن يكون أعضاؤها ممن حققوا إنجازات، ضمن صيغة تواكب إصلاحات صندوق النقد الدولي. ومن يريد حكومة برنامج ومهمة لا يعرقل تسمية رئيسها ولا تشكيلها، وضمانة التمثيل عائدة للناس عند اول استحقاق إنتخابي.... الرئيس ميشال عون بموقعه وكلمته، هو الضمانة للجميع. اذا اردنا خلاص لبنان، علينا القيام بإصلاحات جذرية على مستوى قانون استقلالية السلطة القضائية وسبل المحاسبة، فمن المستحيل مكافحة الفساد ورقيا عبر قوانين غير قابلة للتنفيذ بسبب المحميات القضائية والأمنية والإدارية".