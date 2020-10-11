عناوين الصحف ليوم الأحد 11 تشرين الأول 2020

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الأنباء الكويتية: «القوات» و«الكتائب» و«الاشتراكي» قد تبقى خارج المشهد.. ويبقى الاعتماد على «الثنائي» و«التيار»

انقشاع سياسي يواكب الاستشارات.. والحريري إلى السراي من بوابة ماكرون





الديار: تحديد الاستشارات وترشيح الحريري جاءا من باريس بعد مشاورات دولية وإقليمية

جوهر المبادرة الفرنسية الاقتصادي والمالي مهمّة الحكومة التي ستولد بعد الانتخابات الأميركية

واشنطن والسعودية تدعمان الحريري و«الثنائي الشيعي» سيُرشّحه مع جنبلاط وفرنجية و«رؤساء الحكومات»... وربما التيار



الشرق الأوسط: الحريري يبدأ مشاوراته اليوم بلقاء رؤساء الحكومات السابقين

قراره النهائي يتوقف على دعم الكتل النيابية للخطة الاقتصادية