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أصدر الوزير السابق نقولا تويني بياناً جاء فيه : تحية الى اهلنا في طريق الجديدة.



انفجار جديد في بيروت وفي طريق الجديدة والان في العازرية الاشرفية بعد الانفجار الذري في المرفأ واندلاع الحريق مجددا.



اتقدم بالتعازي لاهلنا وابنائنا في طريق الجديدة والى جميع عائلاتنا في الاشرفية والرميل والمدور والصيفي وخندق الغميق والبسطة وراس بيروت واهالينا البياراتة الابرار مدينتنا مستهدفة في مرفأها ومطارها وخدماتها وشوارعها واملاكها العامة وروح اهلها وحياتهم هذه المآسي ليست بالصدفة بل مخطط لها وعلى القوى الامنية والجيش الاستقصاء تتبع هذه الجرائم والرابط بينها وبين ما حصل من اعتداءات على المواطنين والجيش من قوى التكفير وداعش النائمة والرابضة لضرب بلادنا وشعبه وعاصمتنا بيروت كل اهل بيروت.