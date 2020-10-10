رئيس الجمهورية تابع التحقيقات بشأن الانفجار والحريق اللذين وقعا ليل أمس في الطريق الجديدة

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الرئيس عون نوه بجهود مكافحة الحريق الذي نجم عن الانفجار وتداعياته

ونبّه الى خطورة تخزين مواد ملتهبة في الأماكن السكنية ووسط الاحياء المأهولة

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رئيس الجمهورية دعا الاجهزة المعنية للبقاء على كامل الجهوزية لمكافحة الحرائق

التي اندلعت نتيجة الطقس الحار والعمل على اخمادها

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحقيقات الجارية في حادثة الانفجار الذي وقع ليل أمس في منطقة الطريق الجديدة، لكشف الأسباب الحقيقية التي أدت الى وقوعه في منطقة مأهولة بالسكان.

وإذ اعرب الرئيس عون عن المه لسقوط عدد من الضحايا واصابة عدد من الجرحى، فإنّه تقدّم بالتعزية من ذوي الضحايا، داعيا للجرحى بالشفاء العاجل، ومنوها بالجهود التي بذلت لمكافحة الحريق الذي نجم عن الانفجار وتداعياته، لا سيما لسكان البناية، محل الانفجار، وخصوصا الأطفال منهم.

ونبّه رئيس الجمهورية الى خطورة تخزين مواد ملتهبة في الأماكن السكنية ووسط الاحياء المأهولة، داعيا الأجهزة الادارية والأمنية الى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنعها وللتوعية على مخاطر تعريض السكان لها.

الى ذلك، اطلع الرئيس عون على التقارير الواردة اليه عن الحرائق التي اندلعت امس واليوم في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في الجبل والجنوب والشمال، والناتجة بمعظمها عن موجة الحر، داعيا الاجهزة المعنية للبقاء على كامل الجهوزية لمكافحة هذه الحرائق والعمل على اخمادها.