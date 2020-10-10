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ما حقيقة سفر عائلة رامي مخلوف عبر مطار بيروت بطريقة غير قانونية؟

10
OCTOBER
2020
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تناقلت بعض وسائل التواصل الإجتماعي خبرا عن سفر عائلة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف عبر مطار رفيق الحريري الدولي بطريقة غير قانونية عبر طائرة خاصة سيارات سوداء بإشراف أحد المسؤولين الحزبيين دخلت الى منطقة محظور الدخول إليها كما جاء في الخبر.

وأوضحت قيادة جهاز أمن المطار أن "المدعوة رزان عثمان زوجة المدعو رامي  مخلوف دخلت الى لبنان مع عائلتها عبر طريق المصنع بتاريخ 2/10/2020 وغادرت عبر صالون البدل من المطار بنفس التاريخ متجهة الى دبي على متن الخطوط الجوية الإماراتية يرافقها ثمانية أشخاص من بينهم طفليها وقد تم فتح صالوني بدل بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية للصالون الواحد ببرقيتين 1338 و1339 وقد حضروا بشكل طبيعي الى المطار  وفق الآلية المعتمدة وتم توشيح جوازات سفرهم قبل صعودهم الى الطائرة وسلمت جوازاتهم باليد ولم يكن في وداعهم أي مسؤول حزبي كما يدعي الخبر، كذلك تم تمرير كل حقائبهم على آلات التفتيش بشكل طبيعي كباقي المسافربن فاقتضى التوضيح".

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