توقيف "محتال" انتحل صفة أمنية

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "ادعت إحدى المواطنات لدى النيابة العامة التمييزية في حق المدعو: (م. م.، مواليد العام 1977، لبناني)، بجرم نصب واحتيال منتحلا صفة أمنية، كما واستحصل منها على مبلغ مالي.

على الأثر، تمكن قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية بالتنسيق مع المجموعة الخاصة من توقيفه بتاريخ 3/10/2020 في محلة الحمرا.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه. ولدى تفريغ محتوى هاتفه الخليوي، تبين أنه قام بعدة عمليات احتيالية طاولت عددا من المواطنين في محافظتي بيروت والشمال، من خلال إيهامهم بشراء لوحات سيارات عمومية أو سيارات عبر المزادات.



لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه الاتصال بقسم المباحث الجنائية المركزية على الرقم 424336/01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".