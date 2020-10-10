المراسل التلفزيوني الذي يتوهم انه سيؤثر في نتيجة السباق الرئاسي الأميركي!

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لفت المراقبين أن مراسل محطة تلفزيونية محلية يغطّي السباق الانتخابي الاميركي، يعتمد لغة تملقية ومنحازة في رسائله، ويُظهر انحيازه بشكل سافر الى جانب أحد المرشَّحين الرئاسيَيْن، من خلال ترويج معلومات مغلوطة يَعتقد انها ستصب في خانة هذا المرشح ضد خصمه.

وثمة من ينظر بريبة الى الدور الذي يصوّره المراسل لنفسه. حتى أن اصدقاء له، ممن يسرّ اليهم بما يفكّر ويخطّط ويطمح، يقولون إنه يتوهّم بأنه قادر على التأثير في نتيجة السباق الرئاسي، ولا سيما من خلال اثارة ملف الرهائن الاميركيين الذي له حضور في وجدان الناخبين. وهذا الملف يعتبره المراسل نقطة تفوّق لمرشحه المفضّل.

وكان المراسل نفسه قد روّج في تقارير سابقة على إمتداد الاشهر الماضية، امتلاكه معلومات حاسمة عن عقوبات اميركية ستفرضها واشنطن على شخصيات مسيحية من الطراز الاول وفق قوانين قيصر وماغنتسكي ومكافحة الارهاب، ليتبيّن لاحقا أنها واحدة من أوهامه الكثيرة التي تجعله يتخيّل أدوارا بطولية تجعله محط إهتمام سياسيين لبنانيين ممن روّج تكرارا انهم سيتعرضون الى العقوبات!

واللافت أن المراسل الذي يدّعي قربه من دوائر القرار في واشنطن ومعرفته بتفاصيل ملف العقوبات، كان أول من صُعق بالدفعة الاخيرة التي طالت حركة امل وتيار المردة.

ويُلاحظ أن المحطة التي يعمل فيها لم تعمد حتى الآن الى محاسبته على كل ما وقع فيه من أخطاء مهنية مشهودة باتت على كل لسان، حتى من زملاء له في المحطة.