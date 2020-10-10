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أسرار الصحف ليوم السبت 10 تشرين الأول 2020

10
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البناء

خفايا

قال عضو كتلة نيابية كبرى إن كلام الرئيس الحريري لن يلقى في شقه الهجوميّ ردوداً يستحقها إفساحاً في المجال لمعرفة ما لديه من تصوّرات للحل وتقييمها ومناقشتها وإن شكلت أساس تفاهم تمّ التغاضي عن الردّ، وإن شكلت استمراراً لما رافق تسمية مصطفى أديب يكون الردّ عندها شاملاً ومفصلاً.

كواليس

قال دبلوماسي أوروبي سابق إن التعاون الروسي الفرنسي في إطار مجموعة مينسك للوساطة بين اذربيجان وارمينيا يقابل التعاون الروسي التركي والحصيلة ستكون وساطة روسية بين فرنسا وتركيا لحلحلة كل مشاكل المنطقة من ليبيا الى قره باغ ما يعني تركيز مكانة روسيا المرجعيّة الصاعدة.

 

الجمهورية

عمم حزب بارز على محازبيه الاقتصاد في إنفاقهم الى الحد الضروري جداً على اعتبار أن موارد الحزب لم تعد كما كانت عليه من قبل.

لم يُفاجأ حزب بارز بموقف مرجع سابق من إستحقاق مرتقب، إذ أنه كان تحدث عن الموقف قبل صدوره عن صاحبه.

تطرح علامات إستفهام كبيرة حول المساعدات الهائلة التي تدفقت إلى لبنان لمؤازرة العائلات المفجوعة والمتضررة من إنفجار بيروت، ولا أجوبة رسميًا حتى الان.

 

اللواء

همس

يجري تشكيك بإمكان زيارة مسؤولين دوليين كبار إلى لبنان، قبل تأليف حكومة جديدة.

غمز

حسم مرجع بارز خياراته السياسية، وتحالفاته، ولن يجدّد التحالف مع حزب يمنيي، تحت أي اعتبار!

لغز

تصرّ مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان تحميل المواطن الملتزم بتسديد فواتيره السنوية، عبء الفاتورتين، فالمياه بالكاد تصل نصف ساعة كل يومين، فيما «الستيرنات» تملأ الشوارع!

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