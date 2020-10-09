جنبلاط يوجه رسالة "الى الرأي العام الواعي"!

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غرد رئيس الحزب الديمقراطي وليد جنبلاط عبر حسابه الخاص على تويتر قائلاً:

"الى الرأي العام الواعي ان الكورونا يحاصرنا من كل الجهات وهناك شريحة من الناس ترفض الامتثال والوقاية بل تعلم انها مصابة وتجول غير آبهة بالعواقب .المطلوب ادانة هؤلاء المجرمون بحق المجتمع وفضحهم واقفال دور العبادة ودور البلدات بأمر من البلديات كما انني اعترض على فتح المدارس اليوم"

واضاف "اننا امام خطر ابادة جماعي اخطر من الطاعون او الكوليرا واذا استمرت الامور على هذا الشكل فقد نصل الى مرحلة لمْ الاموات من الشوارع والازقة وتهيئة مقابر جماعية لاختصار المراسم .في هذه الظروف فان الخروج عن الطقوس افضل رحمة للاحياء .وحده المولى ارحم الراحمين .ربي اشهد اني بلغت"