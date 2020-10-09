تعميم صورة قاصر مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

- ناريمان نضال منصور (مواليد عام 2005، لبنانية)

التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة حيّ السّلّم بتاريخ اليوم 09/10/2020، ولم تعد حتى الساعة.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 470635-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.