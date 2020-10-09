الجامعة الأنطونية بين 17 جامعة عالمية في العلاج الفيزيائيّ

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أعلنت الجامعة الأنطونية (Antonine University-UA) ان برنامج العلاج الفيزيائيّ (Physical Therapy) في كلية الصحة العامة اصبح يتطابق مع أعلى المعايير التعليميّة عالمياً، بعدما منَحَ الاتّحاد العالمي للعلاج الفيزيائيّ (WCPT) الاعتماد الكامل وغير المشروط للبرنامج في الجامعة لغاية نيسان 2023 بعد تقديم تقرير التقييم خلال العام 2019.



وبذلك تصنّف الجامعة الأنطونية اليوم من بين سبع عشرة جامعة أخرى من مختلف أنحاء العالم تتمتّع بالإعتماد المرموق.



وكان قسم العلاج الفيزيائيّ في كلّيّة الصحّة العامّة قد بدأ عمليّة الاعتماد مع WCPT في تمّوز 2016 تماشياً مع رؤية الجامعة الأنطونية التطويرية.