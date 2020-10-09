قرار مشترك لوزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى حول عمل المحاكم في ظلّ كورونا

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صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، القرار المشترك الآتي:

"نظرا للظروف الإستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس كورونا، نقرر ما يلي:

1- استمرار المحاكم في العمل وفقا للخطة الموضوعة لمعاودة العمل التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في جلسته تاريخ 28/5/2020، ولقراره بهذا الشأن في جلسته تاريخ 3/9/2020، مع مراعاة إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة.

2- الإستمرار في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية والإستجواب عن بُعد، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.

3- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد أو موظفين حسب الحاجة، وذلك ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".