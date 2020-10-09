حريق في احراج الشبانية والخريبة

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شب حريق في احراج بلدتي الشبانية والخريبة في منطقة المتن الاعلى، وعملت طوافات الجيش على إطفاء الحريق، فيما عملت فرق الدفاع المدني بمساعدة الأهالي في البلدتين لتطويق واخماد الحريق الذي يتابعه ميدانيا امين سر اللقاء الديموقراطي النائب هادي ابو الحسن حيث طلب من أصحاب الصهاريج في بلدات قبيع والشبانية والخريبة "التوجه إلى مكان الحريق لمكافحته والعمل على اخماده بالتعاون مع الدفاع المدني".

ووجه ابو الحسن التحية لعناصر الدفاع المدني والجيش على "مؤازرتهم وجهودهم" مطالبا "بتعزيز مراكز الدفاع المدني بالعناصر والاليات لتتمكن من الاستمرار بالقيام بمهامها".