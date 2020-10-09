تدابير سير على أوتوستراد السيد هادي نصر الله

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ان إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتركيب "مسامير ضوئية" على أحد مسلَكي أوتوستراد السيد هادي نصر الله، ابتداءً من أفران الوفاء حتى شركة الكهرباء، وذلك من السّاعة 8.00 لغاية السّاعة 14.00 من يوم السبت 10-10-2020.



وستؤدّي هذه الأشغال الى منع المرور بشكل كُلّي على المسلك المذكور أعلاه، وتحويل السير الى الطرقات الفرعية المُجاوِرة.



وتمنت المديرية العامة على المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وبإرشاداتهم وبلافتات السير، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.