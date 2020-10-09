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وفد من جمهورية البنن يبحث افاق التعاون والاستثمار مع لبنان يقوم وفد من جمهورية البنن برئاسة أدونو كوفي جورجي بزيارة الى لبنان، بدعوة من المحامي بول يوسف كنعان، وقد التقى في مستهلها مدير دائرة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين السفير غدي خوري، وعقد اجتماعات مع العديد من رجال الاعمال والصناعيين والتجار والمقاولين، في مجالات وقطاعات مختلفة، كما التقى عددا من الاعلاميين. كما التقى الوفد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وجرى عرض لملف الرقابة البرلمانية والدور الاصلاحي للجنة.

وقد شرح الوفد خلال اللقاءات اهمية الاستثمار هذه الفترة في البنن، خصوصا انها تشكل ارضا للفرص والاستثمار، وتقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين اللبنانيين في مجالات مختلفة، يمكن ان تفتح لهم افاقا جديدة في ضوء الركود الذي يعاني منه لبنان، وذلك بتوجيهات من الرئيس باتريس تالون، صديق لبنان، والذي يمنح الجالية اللبنانية في البنن رعاية خاصة. وشرح الوفد اهمية الاستقرار السياسي والامني في البنن، والذي يشكل ارضية صالحة لاطلاق مشاريع اقتصادية جديدة.