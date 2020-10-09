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بالصور - نواب بيروت يكرمون شهداء الواجب.. طرابلسي: نحذّر من تكرار تجربة ١٣ تشرين ١٩٩٠ حيث تآمر بعض الداخل مع قوى اقليمية ودولية (بعدسة جورج فغالي)

9
OCTOBER
2020
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وضع نواب بيروت في تكتل لبنان القوي، ادكار طرابلسي ونيكولا صحناوي والعميد انطوان بانو بمشاركة نائب رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم ورئيس جمعية تجار بدارو الدكتور جورج براكس وهيئات ومجالس اقضية التيار الوطني الحر في مدينة بيروت، اكليل ورد على نصب الجندي المجهول في المتحف وذلك في ذكرى ١٣ تشرين الاول.

وألقى النائب ادكار طرابلسي كلمة معدّداً تضحيات العسكريين والشهداء في معركة الكرامة دفاعاً عن حرية لبنان واستقلاله التي أثمرت بتحرير لبنان كنتيجة لجهود الوطنيّين وخاصة تضحيات المناضلين في مدرسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون.

وحذّر النائب ادكار طرابلسي من تكرار تجربة ١٣ تشرين ١٩٩٠ حيث تآمر بعض الداخل مع قوى اقليمية ودولية فأنهوا الجمهوريّة الاولى وفرّطوا بالسيادة والاستقلال والدستور والكرامة الوطنيّة وادخلوا لبنان واللبنانيّين بنفق طويل من الاذلال والانهيار والعبث بالمؤسّسات والتغيير الديمغرافي عبر التجنيس العشوائي واغراق لبنان في الفساد واستباحة المال العام.

وأكّد النائب طرابلسي ان ذكرى ١٣ تشرين الاول ستبقى المُحفّز الدائم خلف استمرار الشرفاء بنضالهم لحريّة وسيادة لبنان وللتحرّر من الفساد والفاسدين ولبناء الدولة الحديثة وللدفاع عن كرامة الانسان وسيادة لبنان ووحدته وحقوقه وحدوده وثرواته الطبيعية.

الصور بعدسة الزميل جورج فغالي

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