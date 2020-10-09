living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليكم طقس نهاية الاسبوع.. هل تتساقط الامطار؟

9
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة كتل هوائية حارة نسبيا والتي تنحسر تدريجيا بدءا من يوم غد السبت ويتحول الطقس الى خريفي معتدل.
- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل : من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة، يتحول ليلاً الى غائم واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة خاصة في المناطق الجنوبية.
الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض خاصة في الداخل وعلى الجبال وضباب كثيف على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجبلية.

- الحرارة على الساحل من 16 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية - شرقية نهارا، جنوبية - شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.
- الانقشاع: جيد.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65 %.
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,37 ساعة غروب الشمس: 18,14

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout