اليكم طقس نهاية الاسبوع.. هل تتساقط الامطار؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة كتل هوائية حارة نسبيا والتي تنحسر تدريجيا بدءا من يوم غد السبت ويتحول الطقس الى خريفي معتدل.

- المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر تشرين الأول على الساحل : من 21 الى 29 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض تدريجي وملموس في درجات الحرارة حيث تعود الى معدلاتها الموسمية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة كما يتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي وبسيط في درجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات المتوسطة، يتحول ليلاً الى غائم واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة خاصة في المناطق الجنوبية.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض خاصة في الداخل وعلى الجبال وضباب كثيف على المرتفعات واحتمال تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الجبلية.

- الحرارة على الساحل من 16 الى 32 درجة، فوق الجبال من 19 الى 29 درجة، في الداخل من 15 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية - شرقية نهارا، جنوبية - شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 6,37 ساعة غروب الشمس: 18,14