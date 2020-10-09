أبو فاعور يردّ على سعد الحريري

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رد النائب وائل أبو فاعور على تصريحات رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أمس الخميس.



واعتبر أبو فاعور أنه، “ربما التبس الأمر على سعد الحريري ووليد جنبلاط لم يطرح اعطاء المالية للطائفة الشيعية بشكل دائم وكانت فكرة مبادرة جنبلاط عدم تكريس حقيبة بشكل دائم لطائفة معينة”.





وأوضح مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ”اللواء” ان رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لم يطلب من الحريري إعطاء المالية للطائفة الشيعية الى الابد.



وكان الحريري اعتبر في حديث تلفزيوني خلال برنامج أنّ “آخر اتصال بينه وبين جنبلاط كان عاصفاً وحصل في لحظة كان يجلس فيها مع الفرنسيين وطلب مني القبول بإعطاء المالية للطائفة الشيعية لمدى الحياة”.