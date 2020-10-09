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وزارة الداخلية للمواطنين: الخطر مرتفع

9
OCTOBER
2020
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صدر عن وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:

إستنادا الى نشرة إحتمال حرائق الغابات ونظراً لما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة تفوق معدلاتها الموسمية بشكل ملفت وإرتفاع خطر اندلاع الحرائق، تدعو المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشاداتها حول التوعية من مخاطر حرائق الغابات خاصة لجهة: عدم حرق الأعشاب اليابسة عند تنظيف الأراضي، وتنظيف الأعشاب والأغصان الصغيرة من تحت الأشجار ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن الغابات، عدم رمي اعقاب السجائر من السيارة على أطراف الطرق أو عند التنزّه في الغابات وفي محيط المناطق الحرجية، وعند اشعال مواقد الشواء في الغابات يجب صنع حفرة صغيرة بعيدة عن الأعشاب أو الأغصان اليابسة تستعمل لإشعال النار للشوي تردم عند الإنتهاء بالتراب ويسكب عليها الماء لتبريدها.


كما تذكر بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 للتبليغ عن اي طارئ إضافة إلى إمكانية التواصل عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb علماً أنها قد رفعت الجهوزية في المراكز المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافةً لتلبية نداءات المواطنين فور ورودها.

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