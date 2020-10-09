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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ شرطة بلدية العقيبة بتوجيهات من رئيسها جوزف الدكاش تمكنت من إلقاء القبض على عصابة فجر اليوم، كانت تخطط لعمليات سرقة في البلدة ومحيطها.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس البلدية "عند قرابة الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم، رصد عناصر شرطة البلدية سيارة من دون لوحات تحت جسر العقيبة، وعند الإقتراب منها تبين أن الشخص الذي يقودها موجود في داخلها، فتم إلقاء القبض عليه على الرغم من محاولته الهرب".

وأشار إلى أنه "تلقى اتصالا في أثناء التحقيق معه من شخص أبلغه بأنه يقوم بعمله وعند الإتصال المقبل عليه الحضور. تعقبنا صاحب الإتصال ووصلنا إلى كنيسة مار يوحنا في نهر ابراهيم، فوجدنا ثلاثة شبان، يملكون أقنعة فتم إلقاء القبض عليهم".

وشدد رئيس البلدية على أن "الشرطة وكل أعضاء المجلس البلدي حرصاء على حماية ممتلكات الناس وأمن المواطنين، وستكون توجيهاتنا صارمة في هذا الموضوع"، مشيرا إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يلقي فيها عناصر شرطة البلدية القبض على عصابات سرقة والواضح أن الأمور قد تسوء أكثر بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".