موعد بدء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية

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تنطلق المباحثات بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما، يوم الأربعاء المقبل، في مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في الناقورة على الجانب اللبناني من الحدود.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الخميس، أن "المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية ستبدأ في 14 تشرين الأول في الناقورة، الأربعاء المقبل، وذلك بوساطة السفير الأميركي في الجزائر، جون ديروشر".

وأضافت القناة بأن "الوفد الإسرائيلي سيرأسه مدير عام وزارة الطاقة أودي أديري، وممثلون عن الجيش ووزارة الخارجية، وسيلتقي الوفد الإسرائيلي بوفد عسكري لبناني وبمشاركة قائد قوة اليونيفيل وكذلك مبعوث الأمم المتحدة إلى لبنان".

وأشارت إلى إن "طواقم المفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين والوسطاء سيجلسون في نفس الغرفة، لكن لن يتبادلا الحديث بشكل مباشر، وإنما سيوجه كل طرف حديثه للوسطاء الأمريكيين وممثلي الأمم المتحدة".

وأعلن كل من لبنان وإسرائيل، الخميس الماضي، "التوصل لتفاهمات حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بشأن حدودهما البرية والبحرية المتنازع عليها، في ما وصفته واشنطن بأنه إنجاز "تاريخي" بين الدولتين اللتين تعدّان في حالة حرب".