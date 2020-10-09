كورونا.. لبنان في وضع صعب جداً والاسرّة باتت شبه كاملة!

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اكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن النقابة من جهتها تبذل قصارى جهدها لزيادة عدد الأسرّة في المستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا، كاشفاً لـ "الأنباء" عدم قدرة هذه المستشفيات على الإستيعاب، وأن 90 بالمئة من الأسرّة مشغولة بالكامل، والمستشفيات تتدبر أمورها بطريقة صعبة جدا.

لكن هارون أشار إلى أن زيادة عدد الأسرّة في بعض المستشفيات لن تحل المشكلة في ضوء هذا الكمّ من الإصابات يوميا. ولفت الى ان هناك مبلغ الـ 39 مليون دولار المقدم من البنك الدولي الذي قد يستعمل قسم منه لتغطية نفقات كورونا، لكن المساعدات ليست مهمة بقدر أهمية الوقاية الجدية لمنع إنتقال العدوى.

من جهته كشف الدكتور بيار ابي حنا، رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، لـ "الأنباء" أن لبنان "أصبح في وضع صعب جدا"، عازيا أسباب تفشي كورونا "لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بعد إعادة فتح المطار، وكذلك فتح المطاعم والمقاهي بعد أول إقفال حيث حدثت الفوضى، إضافة الى إنفجار المرفأ".

وأكد أبي حنا أن "الحل بسيط جدا وهو الوقاية، وخاصة التباعد الجسدي". ورأى أن "الإقفال قد يؤدي الى نتائج إيجابية، لكنه يتسبب بمشكلات في مكان آخر، ما يستوجب التوفيق بين الإقفال ومصالح الناس"، مطالبا بإجراءات مشددة من قبل الجميع خاصة ضمن التجمعات العامة.