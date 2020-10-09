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عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 تشرين الأول 2020

9
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الأخبار

العدو يفخّخ مفاوضات الترسيم
لبنان مُطالَب بموقف حازم: العدوّ يفخّخ مفاوضات الترسيم بوفد سياسيّ من «الوزن الثقيل»!
الحريري: أنا رئيس الحكومة
ما بعد إفلاس المصارف التجارية: كيف تنطلق عجلة الاقتصاد؟

البناء

خلط أوراق سياسيّ مع اقتراب موعد الاستشارات النيابيّة… لاستكشاف فرص تسوية
الحريري يُفرغ جعبته من توزيع الحجارة على الجميع...ويفتح ثغرة
لمشاورات تثبيت التفاهم حول ورقة ماكرون... وتدوير زوايا الخلاف

 

الديار

الحريري يحدد «شروطه» لترؤس الحكومة... وباريس تتجاهل استشارات عون
ملاحظات رئاسية على «تفاهم الإطار»: لا تفاوض على ترسيم الحدود البرية
لبنان ينتظر لافروف لتحريك ملف اللاجئين وموسكو تبحث عن اجوبة لبنانية

نداء الوطن

"الدعم" يلفظ أنفاسه الأخيرة والعين على الشارع
الحريري "مرشّح حكماً": على "حزب الله" أن يضحّي!

الجمهورية

محاولة خرق جمود التأليف
الجمهورية في ناغورني قره باغ
مشاورات التكليف تنشط اليوم..والحريـــري يرشح نفسه

اللواء

الحريري يفتح الباب لترؤس الحكومة شرط التزام الأطراف بالمبادرة والإصلاحات
جولة مشاورات قد ترجئ موعد الإستشارات وماكرون يفوض السفيرة متابعة اتفاق قصر الصنوبر

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