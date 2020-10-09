أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 تشرين الأول 2020

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البناء

خفايا

قال سياسي مخضرم متقاعد إن الأطراف اللبنانية لم يسبق لها أن تقدّم تنازلات للداخل اللبناني. فالتنازل المتبادل لجهات خارجية هو القاعدة، بحيث يتم توظيفه في الصراعات والتسويات الخارجية ويتجمّد الوضع السياسي اللبناني عندما لا تبقى جهات خارجية جاهزة لعرض بدائل مقابل طلب التنازلات.

كواليس

قال سفير أوروبي سابق إن الفوضى السياسية التي يشهدها العالم ومناطق النزاع بنتيجة التراجع الأميركي معرّض للتصاعد، لأن محاولة الأميركيين لملء الفراغ بالمزيد من الضغوط سينتج عنه مزيد من الفراغات التي سيملؤها الآخرون رداً على التصعيد، وبالتالي مزيد من الفوضى.

الجمهورية

يقول نائب في حزب مسيحي في جلسات خاصة إن مسؤولي فريقين سياسيين يخافون المواجهة.

نقل عن سفير دولة متهمة بتوسيع نفوذها في أكثر من منطقة في العالم إن كل ذلك ممكن إلا في لبنان.

أعد أحد المسؤولين ملف مبكل، بحق أحد الوزراء السابقين لتقديمه الى القضاء ويتضمن ما سماها إرتكابات فظيعة.

اللواء

همس

تكاد الاتصالات أن تكون مقطوعة بين رئيس دولة كبرى داعمة، ومسؤولين لبنانيين في السلطة والمعارضة!

غمز

يتساءل معنيون بالإصلاح أين أصبح مرسوم التشكيلات القضائية، وإلى متى يتأخر؟!

لغز

يتحدث متمولون لبنانيون وعرب عن فرص سانحة لإعادة تحريك استثماراتهم في البلد، وأموالهم في المصارف..