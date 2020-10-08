living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية في ارتساخ لوفد إعلامي لبناني: الجيش الاذري يقوم بضرب الاحياء السكنية وبدأ اليوم بقصف الكنائس

8
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 زار الوفد الاعلامي اللبناني أراضي جمهورية أرتساخ وبدأ جولته من "مركز المعلومات" في العاصمة ستيباناكيرت حيث تلقى الإرشادات اللازمة قبل التوجه الى منطقة شوشي التي تشهد قصفا عنيفا وآخرها كنيسة يسوع المخلص "Ghazanchetsots holy savior" الا انه تعذر عليه الوصول بسبب القصف.

وخلال توجهه الى شوشي شوهد تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الأذرية وسرعان ما بدأت بقصف بعض المواقع عندها اجبر الفريق على إخلاء الباص حتى هدأت الاجواء وعاد أدراجه الى مركز المعلومات في ستيباناكيرت.


والتقى الوفد اللبناني الذي يضم وسائل إعلام مرئية مسموعة ومكتوبة مستشار رئيس جمهورية ارتساخ للشؤون الخارجية دايفيد بابيان الذي أكد لهم أن "هذه الحرب مختلفة عن سابقاتها اذ تشارك الى جانب اذربحيان تركيا اضافة الى ارهابيين من الشرق الاوسط وعددهم نحو 4000"، مشيرا الى انه "يتم استعمالهم للتسلل الى اراضي ارتساخ" ولكنه رأى انهم "ينجحون في قتل الشعب لانهم ارهابيون ولكن لا يدركون كيفية التصرف مع الجيش".

وكشف عن مشاهد توثق مشاركة الجيش التركي في هذه الحرب، متحدثا عن تسجيلات تظهر كيف يتحدثون مع الجيش الاذري بالتركي وتسجيلات لمقاتلين عرب يتحدثون اللغة العربية.

ولفت الى انهم" في الواقع يغيرون طبيعة الحرب لأن التركي اعتقد في البداية انه سيدمر ناغورنو كاراباخ في غضون عدة ساعات من خلال تحطيم الجيش والمجازر ليصار بعدها الى تنظيف المنطقة، ولكن خطتهم فشلت، ونشهد قتالا عنيفا عند كل شبر من الحدود، كما ان الجيش الاذري يقوم بضرب الاحياء السكنية وبدأ اليوم بقصف الكنائس". واشار الى انه يحاول في كل دقيقة الاختراق من موقع مختلف. ورأى انهم يتكلون على التفوق العددي للمقاتلين لديهم الا ان هذه الطريقة لن تنجح.


واوضح مستشار رئيس الجمهورية انها المرة الاولى من 100 سنة التي تشارك فيها تركيا بشكل مباشر في الصراع، اذ كانت سابقا تدعم اذربيجان وتقدم الدعم في محتلف المواضيع.
وتوقف عند معركة جيوساسية طويلة جدا، معتبرا ان المجتمع الدولي كمرحلة اولى كان قد طالب بوقف اطلاق النار الا اننا سنبدأ بالمرحلة الثانية حيث سيتم الانتقال الى المفاوضات، ولافتا الى انها المرة الاولى التي تتشارك الولايات المتحدة والصين وروسيا وربما ايران لديهم الراي نفسه لانهم شعروا بخطر من سلوك تركيا. ورأى ان هذه المرحلة بدأت من خلال خطوات عدة في اكثر من بلد وسنشهد ضغطا اقوى في الايام المقبلة.
وردا على سؤال عن الجهة التي تقوم بمساعدتهم، اكد ان لديهم علاقات أخوية مع الولايات المتحدة وروسيا وايران ودول اخرى بسبب وجود جالية كبيرة في تلك البلدان، وهم يعملون للحفاظ على هذه العلاقة مع الجميع.
وختم انهم "سيتابعون القتال حتى الموت لان لا خيار آخر لديهم فالمسؤولية كبيرة وعليهم المحافظة على هذه الارض والتاريخ ولأجل شهداء المجازر، وقال: "لن نتوقف، وتأكدوا اننا ان متنا سنموت كالابطال".


ويمضي الوفد الاعلامي ليلته في عاصمة ارتساخ على وقع صفارات الإنذار وترددات القصف وتحليق الـ Drone ليغادر غدا الى يريفان.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout