أخر مستجدات الكورونا في السجون!

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صــدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامـــــــــة

البلاغ التالي:

في إطار متابعة حالات فيروس كورونا في سجن رومية المركزي،

تشخيص /396/ حالة إيجابية، بعد اجراء /1235/ فحصاً (PCR) للنزلاء لغاية تاريخه.

لدى إجراء /149/ اختباراً مخبرياً "PCR" في سجن رومية وسريرياً في المستشفيات للذين مضى على اصابتهم حوالى 3 أسابيع اعتباراً من 11-9-2020 ولغاية 17-9-2020، تبين:

/116/ حالة شفاء مخبري وسريري حتى الآن.

كذلك لا تزال /4/ حالات في المستشفى قيد المعالجة.

ان جميع المصابين حالتهم مستقرة.

أمّا في سجن زحلة، جميع النزلاء الذين أصيبوا بفيروس كورونا هم بحالة جيدة وقيد المتابعة الصحية، علما ًان /3/ حالات ما زالت في المستشفى قيد المعالجة.

نُذكِّر بأن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.