ابي رميا من باريس: نشكر فرنسا حكومة وشعبا لوقوفهم الى جانب لبنان

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بدعوة من رئيسة لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية البرلمانية السيناتور كريستين لفارد، التقى رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية البرلمانية النائب سيمون ابي رميا أعضاء اللجنة في مجلس الشيوخ في باريس حيث استمعوا منه عن أجواء الأوضاع السياسية في لبنان خصوصا بعد المبادرة الفرنسية التي اطلقها الرئيس الفرنسي ماكرون، بالإضافة الى الأجواء حول تشكيل حكومة جديدة.



كما شرح ابي رميا الواقع الاجتماعي في لبنان حاليا نتيجة الانهيار المالي مما أدى الى اقفال المؤسسات وزيادة البطالة وانهيار صرف الليرة اللبنانية وزيادة نسبة الفقر، وقال ابي رميا: "ازدادت الحالة سوءاً خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 اب الذي دمر المنازل وشرد العائلات". من هنا شكر النائب ابي رميا فرنسا حكومةً وشعباً لوقوفهم الى جانب لبنان، مؤكداً ان التواصل مستمر بين المجلسين من اجل التنسيق.



نشير ان النائب ابي رميا يتابع سلسلة من اللقاءات المتعددة مع مسؤولين دبلوماسيين وأعضاء في مجلس النواب الفرنسي مواكبة للمبادرة الفرنسية.