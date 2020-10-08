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وليد الأشقر: رئيس الجمهورية كسر الجمود السياسي بدعوته الى الاستشارات النيابية‎

8
OCTOBER
2020
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أوضح عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر أن دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى استشارات نيابية يوم الخميس القادم جاءت لكسر الجمود السياسي الحاصل منذ اعتذار السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، ومن ضمن صلاحياته الدستورية اذ لم يعد مقبولاً تراخي القوى السياسية في المبادرة للتوافق على طرح اسم جديد لرئاسة الحكومة. أضف إلى ذلك أن التأخير في تشكيل حكومة ليس في مصلحة الوضع الاقتصادي والاجتماعي السيء.
 
أضاف الأشقر في مداخلة له صباح اليوم عبر اذاعة النور أن التيار الوطني الحر لا يقبل بتكريس أعراف جديدة كتلك التي أدت إلى تسمية رئيس الحكومة من قبل نادي رؤساء الحكومات الأربع، إذ أن في ذلك انتقاص من دور المجلس النيابي والكتل النيابية المكونة له. وتساءل الأشقر هل أن تسمية أحد رؤساء الحكومات السابقين لرئاسة الحكومة المقبلة يأتي ضمن المواصفات التي يُفترض بالحكومة القادمة أن تحملها، أي حكومة منتجة بدءاً برئيسها ووزرائها وبرنامجها، ملقياً المسؤولية أمام الكتل النيابية في أي خيار في هذا الشأن مع العلم أن التيار سيكون مسهلاً لأي توافق سياسي يحصل.
 
وختم حديثه بالتشديد على ضرورة تخفيف المزايدات السياسية لصالح الإنتاجية والإسراع في التكليف والتأليف معاً، خصوصاً أن جميع الأفرقاء توافقوا على اعطاء مهلة أربعة الى ستة أسابيع لإحياء المبادرة الفرنسية، وهذا تحدٍ أمام جميع القوى السياسية.
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