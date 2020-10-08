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أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 34 حالة ايجابية جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، موزعة كالآتي: زغرتا 16، مجدليا 2، مرياطة 2، داريا 2، مزيارة 1، ارده 6، رشعين 2، قره باش 1، اجبع 1 والفوار 1.



وذكرت "جميع المواطنين، وبعد تسجيل رقم قياسي في عدد الاصابات اليومية في قضاء زغرتا، بضرورة التشدد بوجوب وضع الكمامة واحترام المسافة الآمنة بين الاشخاص، والتزام منع التجمعات بمختلف اشكالها للحد من انتشار الفيروس".



وأكدت على "المصابين وجوب التزام الحجر تحت طائلة المساءلة القانونية للمخالفين، ووجوب متابعة المحجورين من قبل البلديات المعنية والابلاغ فورا عن اي خلل.