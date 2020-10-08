من هو السفير الروسي الجديد؟

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يَصل السفير الروسي الجديد الكسندر روداكوف الى لبنان لِتسلّم مهماته خلفاً للسفير الكسندر زاسبيكين، بحسب معلومات «الجمهورية»، الأحد المقبل، وذلك بعد أسبوع على وصول السفيرة الفرنسية الجديدة آن غريو التي حَلّت مكان السفير برونو فوشيه. وتبدو مشهدية التغيير مع وصول السفيرين الى بيروت متلازمة مع مشهدية «التغيير» المفصلية التي يشهدها لبنان، ويبدو انها ستنسحب على كل الاصعدة، وخصوصاً الاكثر اهمية منها، بدءاً من «التغيير» الحكومي مروراً بـ«التغيير» في القوانين وصولاً الى «التغيير» في النظام.

وكان روداكوف قد أكّد، فور تلقّيه قرار اعتماده سفيراً لروسيا في لبنان، نيّته العمل على تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مُبدياً استعداد روسيا الدائم لدعم لبنان الصديق وشعبه خصوصاً في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها حالياً. وفي السياق، كشفت مصادر ديبلوماسية روسية رفيعة المستوى لـ«الجمهورية» أنّ السفير الجديد «ينوي إقامة تفاهمات مع كافة الأفرقاء السياسية في لبنان»، لافتةً الى «أنه رجل ديبلوماسي بارع ومن الطراز الرفيع، وهو ذو اطّلاع عميق على مشكلات المنطقة، وسيعمل جاهداً للمساعدة على حَلحلة المشكلات والاشكالات في المنطقة بما يتوافق وينسجم مع القانون الدولي». ومؤكّدة نيّته «إقامة الحوار المتبادل مع جميع الاطراف السياسية في لبنان باستثناء الارهابيين».

وقالت هذه المصادر: «انّ روداكوف يميل الى الاهتمام بالقطاعات الثقافية بين البلدين وبترتيب وتحسين العلاقات بين الدولتين، إلّا أنّ تطوراً مهماً قد يطرأ على مهماته في هذه المرحلة وذلك في ضوء تَعاظم الدور الروسي في التعاطي مع قضايا الساعة»، لافتة الى انه «سيكون لروسيا دور مهم في التخفيف من أعباء الازمة الاقتصادية القاسية التي يعانيها لبنان». من هو السفير الجديد؟ روداكوف الكسندر نيكولاي فيتش - مواليد عام 1962 - متأهل وله ولدان (فتاة وشاب) دراساته العليا: - عام 1990 نال شهادة العلاقات الدولية من معهد موسكو الدولي التابع لوزارة خارجية الاتحاد السوفياتي السابق. - يتكلم العربية والانكليزية. - عام 1990 التحق بالسلك الديبلوماسي والقنصلي. - منذ 1990 حتى العام 1991 عمل في القنصلية الروسية العامة في»المكلّة» ـ اليمن. - منذ 1991 حتى العام 1994 عمل في القنصلية العامة في»عدن»ـ اليمن. - منذ 1997 حتى العام 2001 عمل في السفارة الروسية في سوريا، ثم عاد اليها أيضاً منذ 2003 حتى 2008. - ترأس منذ 2010 حتى العام 2017 بعثة الاتحاد الروسي لدى السلطة الفلسطينية في رام الله. - منذ 2017 حتى اليوم أي 2020 عمل في منصب نائب مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة خارجية الاتحاد الروسي. ـ رتبته الديبلوماسية مفوّض مطلق الصلاحية وسفير فوق العادة.